A quanto ammonta il patrimonio del tennista Jannik Sinner?

Jannik Sinner si è fatto notare in tutto il mondo per via delle sue straordinarie capacità con la racchetta. Si parla del nuovo talento internazionale, finalmente made in Italy, che sta ridefinendo i confini del tennis. Ed è chiaro che, aumentando i successi in campo mondiale, aumentino anche i profitti che il tennista colleziona torneo dopo torneo. Occorre dunque capire a quanto ammonta il patrimonio di Sinner, anche per quel che riguarda gli introiti provenienti dagli sponsor.

Sinner, un giovane con un patrimonio milionario

Sinner ha soltanto 23 anni ed è già milionario. Una notizia che ha comunque del clamoroso, alla luce del fatto che il tennis è uno sport che – in confronto ad altri – rende molto complesso raggiungere determinate cifre. Ma Sinner non è uno qualunque. Ci si trova infatti di fronte al tennista che ha restituito lustro alla bandiera italiana, infrangendo prima il record di Panatta (1973) in termini di ranking mondiale, e arrivando nel 2024 a dominare questa classifica, ufficializzando il suo ruolo di numero 1 al mondo.

Ma quanto ha guadagnato e quanto guadagna il talento della Val Pusteria? Nel tennis i guadagni provengono soprattutto dalle vittorie, non essendo presente uno stipendio, come invece accade in sport come il calcio. Si parte da un piccolo recap del 2023, che ha fruttato a Sinner un patrimonio intorno ai 10 milioni di dollari, di cui 8 milioni guadagnati dalle vittorie. Il 2024 è stato ovviamente l’anno della consacrazione per il giovane tennista italiano. I tanti trofei conquistati hanno infatti permesso a Sinner di arrivare ad un patrimonio intorno ai 28 milioni di dollari.

Per fare un esempio concreto, sul sito di scommesse tennis di Betway si può leggere un articolo pubblicato recentemente sui guadagni provenienti dalla vincita di Sinner agli US Open. Una cifra che si aggira intorno ai 3,2 milioni di euro. Il tutto senza contare il denaro proveniente dagli sponsor, a dire il vero molto complesso da calcolare. Se invece si guarda alla situazione generale, alcuni esperti hanno mosso delle ipotesi sul patrimonio netto di Sinner, che arriverebbe addirittura sopra i 60 milioni di dollari. Ovviamente si tratta soltanto di ipotesi, legate a calcoli e supposizioni sui proventi dei trofei e sugli accordi commerciali (come quelli con Gucci).

Il peso degli sponsor per il patrimonio di Sinner

Non c’è alcun dubbio sul fatto che gli accordi commerciali siano vitali per un tennista. La possibilità di sfruttare in piena indipendenza la propria immagine, infatti, ha permesso a Sinner di sviluppare ulteriori guadagni dal suo successo. Basti ad esempio pensare alla sponsorship con Gucci, che ha scelto il giovane sportivo italiano come Brand Ambassador. Oltre a Gucci, Sinner ha stretto altri accordi commerciali con marchi di livello internazionale, da Alfa Romeo a Rolex, passando per Lavazza.

E ancora, ecco Parmigiano Reggiano, Fastweb e ovviamente Nike, ovvero il brand che “vestirà” Jannik fino al 2032. Le cifre? Si parla di circa 150 milioni di dollari per 10 anni, quindi 15 milioni di dollari annui. Naturalmente arriveranno anche altre occasioni per Sinner, sebbene attualmente sia in corso il caso doping.