Si terrà a Taranto il primo evento organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Bari-Barletta Andria Trani-Taranto dalla sua nascita. Si tratta della Giornata Mondiale della Fisioterapia, l’appuntamento celebrato in molte città italiane.

Giornata Mondiale della Fisioterapia

Dal 1996 la WCPT (World Confederation for Physical Therapy) promuove nella data dell’8 settembre la Giornata Mondiale della Fisioterapia con l’obiettivo di festeggiare e sensibilizzare al ruolo della fisioterapia e dei fisioterapisti per la salute di pazienti e cittadini.

Il tema di quest’anno è «La fisioterapia in tutti i luoghi di vita».

Testimonianze di chi ha recuperato bene

Saranno presenti ospiti che testimonieranno con la propria esperienza il percorso di recupero e rinascita grazie alle cure dei fisioterapisti. Per l’occasione, inoltre, sarà piantumato un albero di melograno come simbolo di buon auspicio e prosperità.

Perché scegliere Taranto

“La scelta è ricaduta su Taranto, città simbolo della resilienza proprio nei vari settori della vita. Una terra che da decenni si ritrova ad affrontare serie criticità legate alla salute delle persone. E in tal senso, l’Ofi Ba-Bat-Ta vuole offrire il proprio concreto contributo in termini di sensibilizzazione, diffusione delle best practice in materia di riabilitazione, recupero e promozione della vita all’interno dei vari luoghi cittadini”. E’ quanto comunica l’ente.

Dove si svolgerà

L’evento si terrà venerdì 8 settembre alle ore 10:00 presso il DAR centrale – Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Asl Taranto, in viale Magna Grecia n.418 (ingresso da corso Italia).