330 – Bisanzio viene ribattezzata Nuova Roma.

1858 – Il Minnesota viene ammesso come 32º paese degli Stati Uniti d’America.

1860 – La Spedizione dei Mille sbarca a Marsala.

1927 – In California viene fondata la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio Oscar.

1960 – Il servizio segreto israeliano rintraccia, in Argentina, il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann.

1997 – Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov.

Anniversari

Nati l’11 maggio…

Martha Graham (1894)

Salvador Dalí (1904)

Marco Ferreri (1928)

… e morti

John Herschel (1871)

Bob Marley (1981)

Douglas Adams (2001)