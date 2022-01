Accensione Foc’ra San Ciro 2022, sindaco emana Ordinanza con i Divieti

Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha emesso una ordinanza per domenica 30.1.2022, in occasione dell’accensione della “Pira”, evento collegato alle celebrazioni in onore di San Ciro, Santo Patrono di Grottaglie.

Ordina:

a) di vietare la permanenza di spettatori e/o curiosi in prossimità dell’area della Pira e nelle Vie limitrofe;

b) di vietare il transito pedonale e lo stazionamento, oltre gli appositi sbarramenti che saranno predisposti, nelle Vie: dello Sport, Rodari II traversa, cavalcavia Contrada Paparazio, Pasolini, Mattarella, Lupo, Fanigliulo, D’Addario, Falcone e Borsellino, delle Betulle, Complanare Nord;

c) di consentire il transito pedonale nelle strade sopra elencate ai soli residenti diretti alle proprie abitazioni;

d) di vietare, ai proprietari di terreni siti in prossimità della pira, il transito pedonale e lo stazionamento di persone, tale da creare qualsiasi forma di assembramento;

RAMMENTA

e) l’obbligo di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie,

d) l’obbligo di mantenere adeguata distanza interpersonale e di evitare qualsiasi forma di assembramento;

SANZIONI

i trasgressori saranno puniti, ai sensi della vigente normativa;

INFINE ORDINA

di inviare copia della seguente ordinanza a tutti i Dirigenti Scolatici, alla Prefettura di Taranto, alla Provincia di Taranto, al Commissariato di Polizia di Grottaglie, al Comando di Polizia Locale di Grottaglie, al Comando Stazione dei Carabinieri di Grottaglie, affinché se ne dia attuazione.