Chi è Acqua & Sapone

Fondata negli anni ’90, Acqua & Sapone è una catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti per l’igiene personale, la pulizia della casa e la profumeria. L’azienda è presente su tutto il territorio nazionale e continua a espandersi, offrendo nuove opportunità di lavoro sia nei punti vendita che nella sede centrale.

Posizioni aperte

Attualmente, Acqua & Sapone è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui:

Addetti alle vendite : per i punti vendita in varie regioni italiane, inclusi Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia. Le risorse selezionate si occuperanno dell’assistenza alla clientela, gestione della cassa e rifornimento scaffali.

: per i punti vendita in varie regioni italiane, inclusi Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia. Le risorse selezionate si occuperanno dell’assistenza alla clientela, gestione della cassa e rifornimento scaffali. Personale d’ufficio: posizioni aperte anche presso la sede centrale per ruoli amministrativi e gestionali.

Per consultare tutte le offerte di lavoro aggiornate, visita la pagina Job – Annunci Negozi.

Come candidarsi

Per inviare la tua candidatura, segui questi passaggi:

Accedi alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale. Seleziona la tua regione di interesse. Compila il form online con i tuoi dati personali e allega il tuo curriculum vitae in formato PDF, DOC o DOCX. Invia la candidatura e attendi un contatto da parte dell’ufficio selezione.

Iter di selezione

Il processo di selezione di Acqua & Sapone si articola in diverse fasi:

Candidatura online : invio del CV tramite il sito ufficiale.

: invio del CV tramite il sito ufficiale. Screening dei curricula : valutazione delle candidature pervenute.

: valutazione delle candidature pervenute. Colloquio conoscitivo : può avvenire telefonicamente o in presenza.

: può avvenire telefonicamente o in presenza. Colloquio finale: approfondimento con i responsabili del punto vendita o della sede centrale.

Per ulteriori dettagli sull’iter di selezione, consulta la pagina dedicata Iter di selezione.

Consigli utili

Per aumentare le tue possibilità di successo nella candidatura:

Personalizza il tuo curriculum vitae evidenziando le esperienze rilevanti nel settore retail.

Prepara una lettera di presentazione che metta in risalto le tue motivazioni e competenze.

Informati sull’azienda e sui suoi valori per dimostrare il tuo interesse durante il colloquio.

Per ulteriori suggerimenti su come scrivere un curriculum efficace, puoi consultare la guida di Zety: Curriculum per Acqua e Sapone.

In conclusione, se desideri entrare a far parte di una realtà solida e in continua crescita, non perdere l’opportunità di candidarti attraverso la sezione Acqua e Sapone lavora con noi.