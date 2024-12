Pubblicità in concessione a Google

In un clima che ha preso una piega decisamente invernale, Grottaglie si è svegliata oggi sotto un cielo carico di nuvole, regalando ai suoi abitanti uno spettacolo raro: la caduta di acqua mista a neve. Un evento che, seppur breve e discontinuo, ha catturato l’attenzione di molti cittadini, affascinati da questa manifestazione meteorologica poco comune per il nostro territorio.

Le temperature, in calo già da alcuni giorni, hanno raggiunto livelli tali da permettere la formazione di fiocchi di neve, che si sono mischiati alla pioggia cadente. Sebbene il fenomeno non abbia portato ad accumuli significativi al suolo, ha comunque creato un’atmosfera magica, con i tetti e le strade che per qualche momento sembravano quasi imbiancarsi.

Questo insolito evento ha stimolato un’ondata di condivisioni sui social media, con foto e video postati dagli abitanti di Grottaglie che documentano la caduta di acqua mista a neve. Molti hanno approfittato dell’occasione per esprimere il loro stupore e la loro meraviglia, mentre altri si sono affrettati a ricordare le poche volte in cui la neve ha realmente imbiancato la città negli anni passati.

Secondo le previsioni meteo, la situazione climatica rimarrà instabile anche nelle prossime ore, con possibili ulteriori precipitazioni e temperature che continueranno a mantenersi basse. Per chi spera di vedere ancora qualche fiocco di neve, c’è dunque una flebile speranza, ma è importante ricordare di prestare attenzione alle strade, che potrebbero diventare scivolose.

Questo fenomeno ci ricorda quanto possa essere affascinante e imprevedibile la natura, capace di trasformare anche una giornata grigia in un momento di stupore e bellezza. Grottaglie, con il suo panorama unico, è oggi ancora più suggestiva, vestita per un attimo di un tocco invernale che difficilmente verrà dimenticato.