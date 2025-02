Pubblicità in concessione a Google

Pubblichiamo integralmente il ricordo di Benito Gerlone pervenutoci da Raffaele Bagnardi, già sindaco di Grottaglie.

Benito Gerlone è stato in Consiglio Comunale, per molti anni, e, tanti anni fa, c’ero anche io con lui. Oggi lo ricordo. Lo ricordo per certe sue profonde emozioni. Benito mi mostrò il suo cuore e anche le sue lacrime un giorno, quando il 4 novembre, al Monumento ai Caduti, lo invitai accanto a me a deporre la Corona d’Alloro. Pianse, ma con l’orgoglio della sua onesta sincerità. «Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto»!

Porgo le mie sentite condoglianze alla Famiglia.

Raffaele Bagnardi.