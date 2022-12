Pubblicità in concessione a Google

Pubblichiamo su questa pagina alcuni dei messaggi di cordoglio per la scomparsa di Michele Santoro. (E’ possibile inviare i messaggi a info@grottaglienrete.it)

Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie

“Politicamente avversari, ma in realtà grandi amici. Una persona autentica e ricca di valori. Uomo sempre impegnato per la sua Grottaglie e per i grottagliesi. Una persona dal grande cuore. Quel cuore che purtroppo, dopo una lunga battaglia, si è fermato. Alla sua amata Annamaria, a Maria e Giovanni giunga il mio abbraccio per la perdita del caro Michele Santoro.”

Fratelli d’Italia Grottaglie

“Una notizia che ha stravolto la città : Michele Santoro, un protagonista della politica cittadina non c’è più. Consigliere Comunale di lungo corso, iniziò, erede di suo padre Giovanni, alla fine degli anni 80, eletto con una messe di voti nella lista della DC.

In quella esperienza fu assessore alla agricoltura. Quindi ininterrottamente rieletto consigliere comunale. Dal suo quartiere generale di via XI Febbraio ha organizzato campagne elettorali che lo hanno sempre visto destinatario di una gran quantità di consensi. Ora, manzonianamente, “stette la spoglia immemore orba di tanto spiro”.

La malattia tremenda alla quale hai dato filo da torcere per tanti anni ha preso il sopravvento e tu ci hai lasciato. Si Michele, tu non hai lasciato solo tua moglie, i tuoi figli Maria e Giovanni, i tuoi fratelli, ai quali va il nostro affettuoso abbraccio, tu hai lasciato tutta la comunità cittadina. Addio Michele, veglia sui tuoi Cari e sulla tua Grottaglie.

La Sezione di Fratelli d’Italia di Grottaglie abbruna le proprie insegne.”

Partito Democratico Grottaglie

“Il Partito Democratico di Grottaglie porge le sue piú sentite condoglianze alla famiglia Santoro per la perdita del caro Michele. Avversari fino alla fine ma sempre con rispetto e lealtà reciproca. Ci lascia un politico che ha sempre lottato per il bene della Citta’. Che la terra ti sia lieve Michele!”

Cons. Mino Borraccino

“Michele Santoro purtroppo non è più tra noi. Siamo stati, io e Michele, leali avversari politici ma con un grandere reciproco rispetto umano che ci portava, ogni volta che ci incontravamo, in ogni occasione, anche al di fuori dei consensi politici, a stringerci la mano e a parlare appassionatamente di questioni politiche nazionali e regionali.

Voglio sempre ricordarlo così, nel pieno dell’attività politica che amava più di ogni altra cosa, insieme alla sua famiglia e al suo lavoro. In quest’immagine, correva l’anno 2011, era candidato sindaco nella sua città di Grottaglie e in quel periodo era un fiume in piena; ricordo che mi complimentai con lui per la foto e per il messaggio che voleva trasmettere.

Conobbi Michele molti anni fa, quando insieme occupammo gli scranni della ProvinciadiTaranto ed essere consigliere provinciale era importante, perché si veniva eletti dai cittadini, a differenza di quanto accade negli ultimi anni. Ci siamo molte volte scontrati, anche aspramente, in quel consiglio provinciale, per motivi politici, Michele di Destra ed io di Sinistra ed erano scintille, ma tra noi c’è stato sempre affetto e grande stima reciproca.

Era una forza della natura, gli ho sempre riconosciuto, come hanno fatto in tanti, grande passione politica ed onestà. Grazie a Michele ho conosciuto molte persone su Grottaglie che, col tempo, sono diventati amici comuni. Ci lascia dopo aver lottato negli ultimi anni come un leone, come lui era abituato a fare nella vita, contro un avversario silente e pericoloso. Un abbraccio alla sua tanto amata famiglia.”