67 anni, coniugato con Annamaria, due figli: Maria e Giovannino. Da sempre vicino ai più deboli ha svolto l’attività di patronato per i lavoratori agricoli. Nel 1992 diventa responsabile zonale organizzativo per il Servizio Italiano Assistenza Sociale, supporta anche gli anziani, quindi diventa responsabile del CAF Movimento Cristiano Lavoratori di Grottaglie. Aiuta e supporta anche i cittadini immigrati comunitari ed extracomunitari, si occupa di organizzare per loro corsi di lingua italiana, a tal proposito si ricorda il progetto: “Da migranti a cittadini, un incontro da rafforzare” e successivamente “Un’occasione in più per gli immigrati”.

Si diploma come addetto alla contabilità di azienda presso l’Istituto Professionale per il Commercio F.S. Nitri di Taranto. Successivamente consegue la maturità come segretario di amministrazione.

Nel 1988 viene eletto consigliere comunale a Grottaglie, ricevendo dal sindaco la nomina ad Assessore con delega all’Agricoltura, Commercio, Artigianato, Servizi Anagrafici, Stato Civile. Carica che ricopre fino al 1993.

Nel 2000 viene nominato vice presidente del CTP (Consorzio Trasporti Pubblici), carica che ricopre fino al 2004.

Dal 2001 fino alla conclusione del primo mandato D’Alò, è consigliere comunale con la carica di capogruppo. Nel 2004 viene eletto consigliere provinciale a Taranto, carica che ricoprirà fino al 2013.

Più volte candidato sindaco ha sfiorato la poltrona da primo cittadino diverse volte. Nel 2011 per poco più di 600 voti (673), con 2 sole liste civiche a suo sostegno, perde le elezioni al ballottaggio.

Due anni fa lascia il testimone di politico alla figlia Maria, consigliere comunale in carica.