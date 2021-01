“La Società Ars et Labor Grottaglie si unisce al dolore della famiglia Rismondo per la perdita del caro Peppino, autentico uomo di sport e grande maestro di vita. Grazie Peppino per aver cresciuto i nostri ragazzi educandoli secondo i principi di correttezza, lealtà e rispetto, tratti distintivi della tua persona e della Società che per anni hai rappresentato.”

Cosi la società grottagliese si unisce al cordoglio della perdita di Mister Rismondo.