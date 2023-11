Pubblicità in concessione a Google

La scomparsa di Angelo Caputo, Melucci: «Taranto perde un professionista esemplare»

Con la morte di Angelo Caputo va via un esempio di garbo giornalistico, di professionalità, che aveva ispirato tanti suoi colleghi.

Questa scomparsa è una perdita per l’intera città, oltre che per il mondo dell’informazione, perché la famiglia Caputo ha sempre dato tanto alla cultura tarantina, nel senso più autentico del termine: a suo padre intitolammo un vialetto di Villa Peripato, uomo che seppe trasmettere al figlio la passione per la tradizione.

Siamo vicini alla famiglia e siamo certi che il valore dell’uomo e del giornalista sarà ancora a lungo un bene condiviso da tutta la comunità.

Rinaldo Melucci

Sindaco del Comune di Taranto

Presidente della Provincia di Taranto