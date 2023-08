Addio al pediatra Oronzo Forleo

Pubblicità in concessione a Google

E’ scomparso il dott. Oronzo Forleo, pediatra e medico molto conosciuto e stimato nella provincia di Taranto.

La Direzione tutta di Asl Taranto esprime sentito cordoglio per la dipartita del caro pediatra Oronzo Forleo. Il dottor Forleo è stato un grande professionista della nostra azienda sanitaria locale. Ha condotto per anni la direzione dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Santissima Annunziata con dedizione e passione. Medico sensibile e attento, è stato punto di riferimento per il suo staff e per tante famiglie, si è preso cura con amore di centinaia di neonati pretermine accolti in UTIN, l’unità da lui condotta.

Ai familiari e a coloro che gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze.

Taranto piange la scomparsa di Oronzo Forleo, ex responsabile di Neonatologia https://t.co/1sip3j69zq — La Gazzetta del Mezzogiorno (@LaGazzettaWeb) August 30, 2023