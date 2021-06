La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si svolgerà presso l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie, dal 22 al 24 settembre 2021, la prima edizione dell’evento Mediterranean Aerospace Matching (MAM), promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia e dalla Regione Puglia, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e ASI (Agenzia Spaziale Italiana), nell’ambito delle iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di Taranto.

Pubblicità in concessione a Google

Inizialmente programmato per il 25-27 marzo 2021 e successivamente annullato a causa dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19, l’evento, ideato e progettato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), si ripropone con un nuovo formato ibrido che vede tra i suoi organizzatori la Regione Puglia, ICE-Agenzia, ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Aeroporti di Puglia (AdP), ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.

Il Mediterranean Aerospace Matching si configura come un evento internazionale, che pone al centro il ruolo delle startup e delle PMI innovative nel campo aerospaziale, in particolare nel settore dell’advanced mobility e delle smart cities con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni (osservazione della Terra, telecomunicazioni ed applicazioni integrate, navigazione satellitare e posizionamento globale).

Per l’edizione 2021, MAM si presenta come un “villaggio” ibrido, animato da un nutrito programma di convegni e tavole rotonde di approfondimento sui temi legati al ruolo dello spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell’advanced mobility e dell’urban air mobility, delle smart cities e dei droni, della sostenibilità e della space economy.

Inoltre, MAM costituirà una piattaforma importante di incontro tra le start up e le PMI ed il sistema finanziario internazionale e quello dei fondi di investimento, incluse le più grandi imprese del settore aerospaziale, attraverso la piattaforma digitale Fiera Smart 365 dell’ICE-Agenzia.

L’ICE Agenzia, attraverso la propria rete di uffici all’estero inviterà alla manifestazione operatori stranieri selezionati, appartenenti alle categorie Corporate, Fondi e VC, Centri di R&D ed accelerazione, provenienti dai Paesi che offrono maggiori sinergie con il settore di riferimento dell’evento, interessati a sviluppare nuovi contatti ed esplorare opportunità di investimento o di partnership strategiche con le start-up italiane e le PMI pugliesi presenti sulla piattaforma digitale Fiera Smart 365 dell’ICE-Agenzia, dedicata al MAM 2021.