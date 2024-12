Pubblicità in concessione a Google

“Insieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, continuiamo a lavorare con impegno per lo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie, un progetto su cui siamo attivi da anni.”

A darne informazione Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto.

“Oltre ai 70 milioni di euro destinati allo Spazioporto, un’opera di straordinaria rilevanza, unica in Europa per innovazione e visione futura, nell’accordo recentemente firmato con il Governo sui fondi FSC, sono previsti altri 4 progetti specifici che potenzieranno ulteriormente l’aeroporto, per un totale di quasi 7 milioni di euro.”

Continua Borraccino:“Questi nuovi interventi seguono lavori già realizzati:

il rifacimento della via di rullaggio,

l’ampliamento del piazzale di sosta dei velivoli,

la ristrutturazione degli hangar, e

la bretella di collegamento tra l’aeroporto e la strada statale Taranto-Brindisi.

I nuovi fondi serviranno a realizzare:

Aggiornamento del sistema TVCC , per 276 mila euro,

, per 276 mila euro, Efficientamento dell’impianto di illuminazione APRON , per 254 mila euro,

, per 254 mila euro, Ampliamento della ex caserma dei Vigili del Fuoco , per 1 milione e 230 mila euro,

, per 1 milione e 230 mila euro, Installazione di un nuovo sistema antintrusione, per 5 milioni di euro.

Nel frattempo, da oltre 7 mesi, proseguono i lavori di rifacimento del terminal passeggeri. L’obiettivo è chiaro: al completamento della totale riqualificazione del terminal, attivare i voli di linea passeggeri, portando finalmente a compimento questa visione strategica per il nostro territorio.”