Nonostante il mercato dei mutui preveda aumenti delle tariffe dei tassi e delle spese, ci sono buone notizie per il mutuo giovani: il prestito ai giovani che decidano di acquistare la loro prima casa.

Sono infatti state estese a tutto il 2023 le agevolazioni del governo per il mutuo giovani, giovani al di sotto dei 36 anni che lo richiedano per l’acquisto della prima casa. Vediamo quali sono le condizioni per usufruirne e, quanto si può risparmiare, e come poter trovare la migliore offerta.

Come usufruire del Mutuo Giovani

Il Mutuo Giovani prevede la possibilità di ottenere un mutuo a tasso agevolato e beneficiare di vantaggi fiscali che la legge ha riservato a questa fascia di popolazione, ovvero giovani al di sotto dei 36 anni di età e un Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Grazie a questa possibilità, molti giovani che non avrebbero altrimenti possibilità potranno realizzare il loro progetto di acquistare la loro prima casa. La garanzia di Stato copre l’80% del valore della prima casa; si prevede inoltre la cancellazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria.

La buona notizia piuttosto recente è che la Finanziaria ha previsto una proroga di queste condizioni fino al 31 dicembre 2023

Cosa prevede l’agevolazione

Vi possono accedere tutti i giovani under 36 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISee) non superiore a 40 mila euro. Va ricordato che le stesse agevolazioni sono valide anche per gli altri soggetti fragili: giovani coppie under 35, famiglie monogenitoriali con figli minori e chi abita in case popolari. Rientrano nell’accordo tutte le richieste di mutuo garantito che arrivano al Fondo statale gestito da Consap fino al 31 dicembre 2023.

Lo stato potrà garantire fino all’80% della quota di capitale del mutuo, e i giovani potranno ottenere un tasso di interesse agevolato.