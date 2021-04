Aggiornamento Asl Vaccino a Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

La campagna vaccinale, che prosegue in tutto il territorio di Taranto e provincia, oggi ha registrato le vaccinazioni di caregiver e parenti conviventi degli under 16 anni con patologie gravi. Anche alcuni diversamente abili maggiorenni, in elenco al Dipartimento di Prevenzione, che frequentano le strutture socio sanitarie, sono stati vaccinati perché in possesso dei requisiti previsti.

Alle 572 vaccinazioni effettuate ieri, si sono aggiunte altre 1.515 somministrazioni così suddivise: 748 nella città di Taranto (335 nella mattinata, i restanti nel pomeriggio), 127 a Manduria, 91 a Massafra, 40 a Laterza, 107 a Grottaglie e 402 a Martina Franca. Si è riscontrato un incremento rispetto a ieri grazie alla disponibilità ad allargare la platea target anche ai caregiver e ai parenti conviventi di persone fragili di età superiore ai 16 anni.

Domani si prosegue con gli over 80 vulnerabili domiciliari e non.