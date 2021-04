Pubblicità in concessione a Google

Nella Asl Taranto, è stata superata quota 169mila dosi di vaccino Covid somministrate.

Il sistema aggiornato a stamattina, infatti, registra poco più di 126mila prime dosi e poco più di 43mila seconde dosi.

Ecco il dettaglio per quel che riguarda le ultime ore.

Martedì pomeriggio sono state somministrate 1.179 prime dosi, così suddivise: a Taranto, 186 presso l’istituto Moro e 213 al PalaRicciardi; 304 a Manduria; 269 presso l’hub di Grottaglie e 207 in quello di Ginosa.

Sempre a Ginosa sono state somministrate 54 seconde dosi; ulteriori 90 seconde dosi sono state somministrate a Grottaglie.

Ieri mattina, invece, 568 cittadini hanno ricevuto la prima dose del vaccino: 267 presso l’hub alla SVAM e 44 al Palaricciardi nel capoluogo e 257 a Ginosa.

Hanno infine completato la vaccinazione 206 persone al Palaricciardi e 60 a Manduria.

Gli hub vaccinali questa settimana somministreranno i vaccini solo alle persone in possesso di un appuntamento e nei prossimi giorni rispetteranno i seguenti orari: a Taranto, il Palaricciardi sarà aperto fino a venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 per le seconde dosi agli over80 e dalle 14:00 alle 19:00 per le prime dosi, l’hub all’istituto Renato Moro fino a venerdì dalle 14:00 alle 19:00, mentre l’hub presso la SVAM sarà attivo fino a venerdì la mattina (9:00-14:00) e sabato dalle 9:00 alle 19:00; l’hub di Ginosa sarà operativo giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00 e venerdì mattina dalle 9:00 alle 14:00; gli hub di Massafra e Martina Franca saranno aperti giovedì mattina (9:00-14:00) e venerdì pomeriggio (14:00-19:00); mentre a Grottaglie e Manduria sarà possibile effettuare il vaccino giovedì e venerdì pomeriggio (14:00-19:00).