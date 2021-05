Pubblicità in concessione a Google

In Asl Taranto, domenica di vaccinazione presso l’hub Porte dello Jonio in modalità drive through.

Sino alle 17, circa 700 residenti hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, somministrato direttamente in auto nell’area parcheggio appositamente allestita presso il centro commerciale. L’hub è operativo fino alle 20.

In mattinata, a Martina Franca si sono concluse le somministrazioni della seconda dose per 174 caregiver di pazienti dializzati e oncologici.

Si aggiungono alle 200 dosi di vaccino somministrato invece ieri pomeriggio al Moscati a pazienti oncologici gestiti dal centro.

Lunedì riprendono le attività degli hub di Taranto e provincia secondo crono programma, che potrebbe essere suscettibile di cambiamenti logistici.