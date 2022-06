Agricoltori in ginocchio: Bomba d’acqua e Grandine su Grottaglie, Montemesola, Lizzano, Fragagnano

Pubblicità in concessione a Google

“La nostra uva da tavola colpita dalla grandine. Lo scenario che il forte temporale ha lasciato dietro di sè non è dei migliori per i nostri agricoltori. Domani mattina con gli uffici verificheremo la sussistenza dei presupposti per la richiesta di stato calamità. Ma non possiamo più limitarci al momento. Il nostro patrimonio agricolo, fatto dal prodotto finale ma soprattutto da uomini e donne che dedicano la loro vita alla cura della nostra terra, ha bisogno di misure strutturali di salvaguardia non solo dagli eventi atmosferici.”

E’ quanto comunica il sindaco di Grottaglie a margine dell’evento climatico di oggi pomeriggio che ha colpito il territorio.