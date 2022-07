Pubblicità in concessione a Google

“Rafforzare le relazioni tra settore pubblico e privato – dagli agricoltori, e le loro organizzazioni, alle aziende agro-alimentari di piccole, medie e grandi dimensioni – e a formulare iniziative per stimolare gli investimenti nei sistemi agricoli e alimentari.“

E’ quanto comunica Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie in una nota ai media. “Con questi obiettivi, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) porta avanti un progetto di cooperazione alimentare e che domani vedrà sul territorio comunale una delegazione moldava per uno scambio di esperienza nel settore agroalimentare.”

“Il Sindaco e l’amministrazione comunale saluterà la delegazione alle ore 10.30 all’interno dell’aula consiliare.” conclude la nota