Pubblicità in concessione a Google

La Giunta regionale della Puglia ha approvato i “Criteri e modalità per la ripartizione della dotazione finanziaria, in favore delle Amministrazioni Comunali” e ha stabilito che le Amministrazioni Comunali interessate alla ripartizione della dotazione finanziaria, dovranno procedere alla pubblicazione dei bandi per la concessione dell’aiuto a favore per le imprese agricole del comparto dell’uva da tavola pugliese che hanno avviato alla distillazione le produzioni di uva da tavola non vendute nell’anno 2022.

Pubblicità in concessione a Google