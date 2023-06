Pubblicità in concessione a Google

Cimici in casa? Le cimici sono insetti che possiamo trovare in tutta Italia. Questi piccoli esserini dalla forma di una fogliolina sono solitamente verdi (o anche marroncini) sono insetti innocui per l’essere umano in realtà, ma parecchio fastidiosi.

Ciò che infastidisce è la velocità con cui si muovono, la capacità che hanno di nascondersi, ma soprattutto lo sgradevole odore che rilasciano non solo quando vengono schiacciate, ma è un loro strumento di difesa per quando si sentono in pericolo: secernono una sostanza maleodorante attraverso delle ghiandole che hanno sul torace.

Pur non essendo nocive per l’essere umano, sono una vera minaccia per l’agricoltura e le piante e in particolare gli ortaggi, per i quali possono avere il potere di comprometterne il sapore.

Cosa fare se abbiamo le cimici in casa?

Le cimici sono insetti che amano il tepore, tenderanno dunque ad entrare in casa quando la temperatura esterna comincia ad abbassarsi e quindi sono alla ricerca di un ambiente più confortevole.

Spesso, anzi per la maggior parte delle volte, entrano in casa perché hanno la capacità di infilarsi nel bucato steso al sole e nascondersi in tasche, pieghe…

Altre volte riescono ad entrare attraverso crepe o fessure, altre volte entrano comodamente da porte o finestre aperte.

I rimedi per risolvere questo problema e liberarsi di queste fastidiose presenze sono svariati. Ovviamente si prediligono sempre rimedi naturali, nel casi si tratti di una vera e propria infestazione bisognerà correre ai ripari rivolgendosi ad esperti.

Rimedi contro le cimici in casa

Per avere una protezione a partire dagli ambienti esterni si può fare affidamento a predatori naturali, come insetti più grossi che si cibano di cimici, o ricorrere a piante aromatiche come ad esempio l’aglio, il cui odore forte le allontana.

E’ importante avere sempre piante e terreno curati e puliti, in modo che non si annidino questi e ben altri insetti.

Fare molta attenzione nel rientrare il bucato, accertarsi che non si siano nascoste tra i panni stesi.

Rimedio molto utile e ormai irrinunciabile in tutte le case sono le zanzariere, la loro rete rappresenta un’ottima barriera contro ogni tipo di insetto.

Bisogna anche prestare attenzione a fessure nei muri o infissi vecchi o malfunzionanti, ripararli subito con silicone o stucco.

Ad ogni modo non preoccupatevi più di tanto se ce ne sono giusto alcune in casa, cercano solo riparo contro il freddo e non trovando di che nutrirsi, tenderanno a lasciare l’abitazione quando le temperature esterne torneranno nuovamente miti.