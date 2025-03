Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta incaricata della riqualificazione del Palasport Campitelli, un progetto ambizioso che rientra nell’ambito delle opere finanziate per i Giochi del Mediterraneo 2026.

Con un finanziamento di 4,7 milioni di euro, l’intervento prevede una trasformazione radicale della struttura esistente per renderla un punto di riferimento regionale per lo sport, l’inclusione e la socialità. Un’opera che porterà benefici concreti per la città di Grottaglie e per tutte le associazioni sportive del territorio.

Nel panorama dell’impiantistica sportiva pubblica, questo intervento si inserisce come un modello virtuoso di rigenerazione urbana, come descritto anche in approfondimenti su Sport e Salute.

Perché un intervento di riqualificazione al Palasport Campitelli

Il Palasport Campitelli, storica struttura sportiva di Grottaglie, necessitava da tempo di un ammodernamento profondo. Con il passare degli anni, le esigenze delle società sportive e del pubblico sono cambiate, rendendo necessaria una trasformazione degli spazi e dei servizi offerti.

In un’epoca in cui lo sport è anche inclusione, benessere e partecipazione sociale, è fondamentale disporre di impianti accessibili, moderni e funzionali. La decisione di intervenire ora è strategica anche in vista degli importanti eventi sportivi che si terranno nei prossimi anni.

Tutti gli interventi previsti nel progetto di riqualificazione

I lavori appena avviati porteranno alla realizzazione di una struttura completamente rinnovata. Ecco i principali interventi previsti:

Rifacimento delle pertinenze esterne e realizzazione di una nuova entrata frontale

e realizzazione di una nuova entrata frontale Ampliamento dell’area pubblico con servizi rinnovati: biglietteria, servizi igienici e punto ristoro

con servizi rinnovati: biglietteria, servizi igienici e punto ristoro Installazione di ascensori per garantire l’accessibilità a tutti, anche alle persone con disabilità

per garantire l’accessibilità a tutti, anche alle persone con disabilità Nuova area stampa, sala conferenze e uffici per una gestione più efficiente degli eventi

per una gestione più efficiente degli eventi Aumento della capienza con sedute aggiuntive e aree riservate a disabili

con sedute aggiuntive e aree riservate a disabili Costruzione di una tendostruttura polifunzionale per futsal, pallavolo e basket

per futsal, pallavolo e basket Nuovi impianti di climatizzazione : riscaldamento e raffrescamento

: riscaldamento e raffrescamento Ristrutturazione degli spogliatoi , infermeria e realizzazione di una nuova palestra attrezzi

, infermeria e realizzazione di una nuova palestra attrezzi Migliorie generali in tutta l’area interna ed esterna del Palazzetto

Queste trasformazioni renderanno il Palasport uno spazio polifunzionale, pronto ad accogliere eventi di livello regionale e nazionale.

Un’opera strategica in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026

I Giochi del Mediterraneo rappresentano una grande opportunità per il territorio pugliese. L’inclusione del Palasport Campitelli nel piano delle opere collegate all’evento sottolinea l’importanza strategica della struttura nel panorama sportivo regionale.

Grottaglie sarà protagonista di un evento internazionale, e il nuovo palazzetto dovrà essere all’altezza delle aspettative, sia per gli atleti sia per il pubblico. Questa riqualificazione è il primo passo per posizionare la città come riferimento nello sport mediterraneo.

Impatto sulla comunità sportiva e cittadina

La riqualificazione del Palasport Campitelli non è solo un’opera edilizia. È un progetto sociale, che ha l’obiettivo di:

Valorizzare le società sportive locali, offrendo spazi migliori per allenamenti e gare

Coinvolgere i giovani attraverso lo sport, contrastando la dispersione scolastica

Garantire l’accessibilità a tutte le categorie, promuovendo lo sport inclusivo

Rendere Grottaglie una città più attrattiva per eventi sportivi e culturali

Questo progetto avrà un impatto positivo anche sull’indotto economico locale, grazie alla possibilità di ospitare competizioni e manifestazioni di rilievo.

Tempi di realizzazione e prossimi sviluppi

La consegna dei lavori è avvenuta ufficialmente. Il cronoprogramma prevede diverse fasi, a partire dagli interventi sulle strutture esterne fino all’allestimento interno e alle verifiche di collaudo. L’obiettivo è quello di completare la riqualificazione entro la fine del 2025, in tempo per i Giochi del Mediterraneo.

Nei prossimi mesi saranno previsti aggiornamenti periodici sull’andamento dei lavori. La città di Grottaglie sarà coinvolta in questo percorso attraverso iniziative informative e partecipative.

Il nuovo Palasport Campitelli sarà quindi molto più di un semplice impianto sportivo: diventerà un simbolo di rinascita, inclusione e orgoglio cittadino.