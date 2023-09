Pubblicità in concessione a Google

Medita Festival a Taranto: tutto pronto per la quarta edizione del Festival della Cultura mediterranea che si svolge a Taranto.

Sono tre gli eventi della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto: il 7 settembre CLEMENTINO, il 9 settembre NOEMI ed il 10 settembre ERMAL META.

Inb più venerdì 8 settembre alle 21.00, in scena i Vega 80. Un tributo musicale alla dance degli Anni Ottanta per tutti, con ingresso gratuito per fare della Rotonda qualcosa che si avvicini a una discoteca.

L’Orchestra della Magna Grecia che accompagnerà i tre artisti ospiti del MediTa (Clementino, Noemi, Ermal Meta), nasce nel 1993, per diventare in breve uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. E’ una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerta ad un territorio sempre interessato a proposte dall’alto contenuto culturale. L’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oggi svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali. Non solo musica sinfonica. Negli anni, accompagna grandi artisti della scena pop e rock, fra questi: Amii Stewart, Dionne Warwick, Lucio Dalla, Ron, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Milva, Al Bano, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Gino Paoli, Dodi Battaglia (Pooh), Noa, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore, Belinda Davies, Dianne Reeves, Neri Marcoré, Nino Buonocore, Enzo Gragnaniello, Il Volo, Cristicchi, Achille Lauro, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Mahmood, Willie Peyote, Max Gazzé, Lady Blackbird e Tony Hadley.

Appuntamento sulla meravigliosa Rotonda sul Lungomare a Taranto per chiudere in bellezza l’estate 2023 in riva allo Ionio.