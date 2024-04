Pubblicità in concessione a Google

Martina Franca e Mottola scenderanno come temperatura minima a 3.7 °C alle prime luci dell’alba di Lunedì prossimo. Crispiano sopra i 4° C, Grottaglie e Taranto sopra 7° C. Sono le previsioni meteo previste a seguito del cambio climatico già annunciato.

Occhio ai temporali e possibile grandinate

Non solo temperature in calo ma anche nubi e piogge interesseranno anche la provincia di Taranto nelle prossime ore. Un brusco abbassamento delle temperature. Occhio ai temporali e possibile grandinate.

Allerta Maltempo provincia di Taranto

Intanto è stato diramato un secondo messaggio di allerta gialla, con validità dalla mezzanotte del 17 e per le successive 20 ore. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati, è l’evento previsto.

Si rimanda ad ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.