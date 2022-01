Pubblicità in concessione a Google

Alta affluenza a Villa Castelli per le vaccinazioni Anti-Covid in età pediatrica per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ad informare sullo scenario è il sindaco Giovanni Barletta.

“Stiamo assicurando che questa giornata particolare vissuta dai bambini sia fatta nella maniera migliore possibile grazie a laboratori, musica e animazione.

L’affluenza è alta e sono certo che, in gran numero, coglieranno questa occasione.”

Ha aggiunto il sindaco.