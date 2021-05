Pubblicità in concessione a Google

L’autoesclusione è uno strumento per coloro che hanno deciso di smettere di giocare per almeno sei mesi e desiderano essere sostenuti nella loro decisione di smettere. Se pensi di spendere troppo tempo o denaro nel gioco d’azzardo – sia online che nei locali di gioco – puoi chiedere di essere “autoescluso”. Sta a te rispettare il tuo accordo di auto-esclusione, ma se provi a giocare d’azzardo durante questo periodo, l’azienda di gioco dovrebbe prendere misure ragionevoli per impedirti di farlo. Una volta che hai fatto un accordo di auto-esclusione, la società di gioco d’azzardo deve chiudere il tuo conto e restituirti tutto il denaro presente sul tuo conto. Dopo questi passaggi, si può richiedere la revoca dell’autoesclusione solo dopo la fine di questo periodo.

Deve anche rimuovere il tuo nome e i tuoi dettagli da qualsiasi database di marketing che utilizza. Tutte le società che offrono gioco d’azzardo in locali con licenza (sale giochi, allibratori, bingo e casinò) devono far parte di uno schema di autoesclusione multi-operatore. Questo permette di fare una singola richiesta di autoesclusione da tutti i locali che offrono lo stesso tipo di gioco d’azzardo (per esempio, negozi di scommesse) nella vostra zona, piuttosto che il cliente deve escludersi da ogni operatore individualmente. Essere un giocatore d’azzardo ha i suoi vantaggi.

Un’attività divertente ed eccitante, le scommesse sono il passatempo preferito di milioni di persone in tutto il mondo. Ma mentre per la maggior parte degli individui non diventerà mai un problema, una parte della popolazione è a rischio di sviluppare una dipendenza. Ogni anno, il numero di persone riconosciute come dipendenti dal gioco aumenta. Alcuni sono addirittura arrivati al punto che la loro unica opzione è l’auto-esclusione da tutti i siti di gioco. Ecco una lista di alternative che possono fare al caso vostro.

Gamblock

Gamblock è un altro blocco di gioco popolare per i giocatori che cercano di mettere fine al loro hobby del gioco senza diventare parte di GamStop. A differenza della maggior parte dei programmi di autoesclusione, la piattaforma utilizza algoritmi avanzati per bloccare automaticamente i nuovi siti. L’eliminazione degli aggiornamenti manuali del database rimuove un momento di vulnerabilità cruciale per i giocatori problematici, assicurando l’accesso zero a qualsiasi sito di gioco d’azzardo.

Una volta installato, è consigliabile aspettare che la durata dell’autoesclusione sia completa per rimuovere l’applicazione. Gamblock è disponibile come licenza singola o licenze multiple per gli utenti personali. Le aziende possono anche utilizzare la piattaforma per bloccare i dipendenti dal gioco d’azzardo su PC e dispositivi aziendali. La piattaforma è anche migliorata enormemente, per quanto riguarda la sicurezza, l’inamovibilità e la diagnostica per proteggere i giocatori problematici dal ricadere prima che la loro licenza scada. Come GamBan, la piattaforma è sicura e non si intromette nei vostri dati personali.

GamBan

GamBan è una delle migliori scelte per i giocatori che cercano di autoescludersi senza iscriversi a GamStop. È fondamentalmente un’applicazione che puoi installare sul tuo smartphone, tablet, PC o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per accedere ai siti di gioco d’azzardo online e ai casinò mobili. Una volta installata, GamBan blocca l’accesso a tutti i siti di gioco d’azzardo, quindi non sarete in grado di giocare ovunque online. GamBan accetta ancora i siti di casinò sociali per coloro che vogliono continuare a godere di giochi di casinò senza rischi.

Per quanto riguarda la sicurezza, GamBan blocca solo i siti di gioco d’azzardo e funziona per i casinò online di tutto il mondo. L’app non si intromette in nessun’altra informazione personale sui vostri dispositivi. È importante installare l’app su tutti i vostri dispositivi per una protezione completa dalle piattaforme di gioco d’azzardo. Tuttavia, l’app continua ad aggiornare la sua lista, che fornisce scappatoie per accedere a nuovi casinò. Se trovate un sito che GamBan non blocca, è meglio informarli, in modo che possano aggiungerlo al loro database.

Conclusione

Ci sono molti altri schemi di auto-esclusione e se pensi di avere qualche problema con il gioco d’azzardo devi pensarci. Questi schemi offrono aiuto quando hai bisogno di affrontare il tuo problema di gioco e hanno vari programmi. Puoi bloccare tutti i siti di gioco d’azzardo mentre impari a conoscere l’auto-esclusione, il tempo libero e i limiti delle scommesse.