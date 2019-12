Amazon apre un centro di smistamento in Puglia, a Bitonto.

Il centro, che dovrebbe aprire a gennaio 2020, prevede di effettuare oltre 100 assunzioni. Addetti alle attività di magazzino, assunti direttamente da Amazon e altri 85 che svolgeranno il ruolo di autisti e dipenderanno da società terze.

Descrizione

Il Delivery Station Liaison fornisce un servizio clienti localizzato in sede per consentire un’indagine efficace in tempo reale sulla localizzazione di un pacco e su come Amazon può recapitarlo al cliente il più rapidamente possibile. Inoltre, permette ai clienti di contattare gli esperti locali affinché possano ottenere informazioni più accurate e aggiornate sui loro ordini e su come Amazon sta risolvendo eventuali problemi di consegna.

La mansione presuppone un’eccellente capacità di pianificazione e forte inclinazione al raggiungimento degli obiettivi. Sono richieste ottime capacità individuali di analisi e problem-solving al fine di offrire soluzioni tempestive e la puntuale consegna degli ordini. Il Delivery Station Liaison lavorerà sotto una limitata supervisione e guida del Manager, pertanto, quasi tutte le decisioni saranno prese in modo indipendente e richiederanno un alto grado di precisione. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo e Responsabilità

Comunicazione con clienti interni ed esterni riguardo i metodi di consegna.

Risoluzione dei conflitti per fornire la migliore soluzione per il cliente.

Individuare la soluzione più adeguata a soddisfare le esigenze del cliente.

Lavorare in modo indipendente, prendere complesse decisioni analitiche con poca o nessuna assistenza.

Gestione dei contatti verbali e scritti.

Collegamento con i corrieri di parti terze

Qualifiche e requisiti di base

Inglese fluente sia nello scritto sia nell’orale

1 o 2 anni di esperienza presso il Servizio Clienti

Conoscenza di Microsoft Office, Outlook, Word ed Excel

Autodisciplina, capacità di apprendimento rapido, diligenza e proattività

Disponibile a spostamento per una settimana di formazione

Requisiti preferenziali: Precedente esperienza in ruoli di logistica

Per inviare la candidatura clicca qui