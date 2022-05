Pubblicità in concessione a Google

“L’ambasciatore della Corea del Sud in Italia, Seong-Ho Lee, in Puglia per approfondire la conoscenza delle attività aerospaziali esistenti nella regione, ha incontrato il presidente del Distretto tecnologico aerospaziale, Giuseppe Acierno, e ha visitato il Distretto Tecnologico, l’Aeroporto di Grottaglie e lo stabilimento Sitael di Mola di Bari.”

“Il presidente del Dta ha fatto riferimento ai più importanti progetti di ricerca e trasferimento tecnologico che sono in fase di svolgimento o hanno base operativa presso l’aeroporto di Grottaglie.

Ha fatto riferimento alle attività svolte dal Dta attraverso l’organizzazione del Global space economic workshop, il Mediterranea aerospace matching (Mam) e il Drones Bayond, durante il quale nel settembre del 2021 è stato possibile proprio presso l’aeroporto di Grottaglie far volare numerosi velivoli senza pilota.

L’ambasciatore Seong-Ho Lee ha visitato i laboratori del Distretto tecnologico aerospaziale localizzati presso l’aeroporto di Grottaglie, chiedendo informazioni e mostrando interesse per alcune attività di protezione civile, e assistito a operazioni di volo di droni organizzati dai tecnici del Dta.”

“La visita dell’ambasciatore Seong-Ho Lee ai laboratori del Distretto tecnologico e l’interesse manifestato verso le attività più innovative da noi svolte generano una concreta opportunità di ulteriore confronto e collaborazione con una delle economie a maggior tasso di crescita innovativa oggi esistente a cui tutta l’Europa guarda estremo attenzione”, ha dichiarato il presidente del Dta, Giuseppe Acierno, a conclusione della visita.