Pubblicità in concessione a Google

“È proprio vero che il silenzio alcune volte è d’oro. Leggere la nota dell’assessore Maurizio Stefani in merito all’emergenza blatte nel nostro Comune (soprattutto nel centro storico) lascia un senso di sconcerto e sconforto oltre ad un pizzico di indignazione. Infatti l’assessore dovrebbe spiegare come mai nel precedente Capitolato d’appalto con la Società Teorema il servizio di deblattizzazione fosse inserito tra i servizi da effettuare e tale voce sia sparita nel nuovo Capitolato Speciale.”

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto dichiara Vincenzo Lenti, consigliere comunale, rappresentante dell’opposizione ed esponente di Fratelli d’Italia a Grottaglie intervenendo sulla questione delle blatte.

“Come pure, dovrebbe spiegare il motivo della sparizione di altri servizi quali:

1) la derattizzazione, disinfestazione, disinfezione;

2) la pulizia mensile della pineta Frantella e delle cave di Fantiano con rimozione dei rifiuti abbandonati;

3) la pulizia, svuotamento e manutenzione delle griglie stradali di superficie e delle caditoie;

4) il servizio di autospurgo presso strutture di pertinenza comunale;

5) lo sfalcio delle piante spontanee dai cordoli dei marciapiedi, dalle piazze e dagli spazi di pertinenza comunale.

E potrei continuare…..

In definitiva, pur in presenza di un aumento del costo del servizio offerto da Teorema ( pari a 1.000.000 di € nel prossimo triennio), ci ritroviamo una diminuzione dei Servizi resi ed un aumento consistente della Tari per i nostri cittadini. Pertanto assessore Stefani: “il silenzio spesso è d’oro…””

Conclude la nota diffusa da Vincenzo Lenti, Consigliere Comunale FdI.