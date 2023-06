Pubblicità in concessione a Google

Non è certamente raro che i cani siano preda di parassiti, interni o esterni, responsabili di problemi più o meno consistenti. Una variabile che colpisce non solo gli amici a quattro zampe abituati a vivere sempre all’aperto, ma anche cani che frequentano di norma gli ambienti casalinghi. In commercio ci sono tanti prodotti adibiti alla funzione antiparassitaria, ma è importante indirizzarsi verso farmaci adeguati.

Veterinari, negozi e farmacie online

Gli articoli antiparassitari evolvono in continuazione, in parallelo con l’evoluzione dei parassiti stessi, capaci nel tempo di adattarsi alle modifiche climatiche e trovare modo di resistere alle sostanze presenti nei prodotti. Per acquistarli, è buona norma chiedere consiglio al proprio veterinario di fiducia, il quale, conoscendo il cane, la sua storia clinica e i suoi comportamenti può consigliare al meglio.

Oltre alle farmacie tradizionali, gli antiparassitari sono spesso venduti anche da negozi per animali e vivai. Inoltre, ci sono le costanti promozioni di farmacie online dove comprare i prodotti di riferimento a prezzi in molti casi scontati, con la comodità di poter organizzare un ordine in estrema rapidità direttamente dal proprio dispositivo fisso o mobile, e ricevere la merce a casa con tempi di attesa molto brevi.

I siti più affidabili propongono soluzioni spot-on, collari a rilascio continuo, farmaci per cani di diversa taglia, spray domestici per nettare la casa dalla presenza di pulci, e poi fiale, compresse, gocce orali. Il tutto a prezzi spesso ridotti rispetto alle medie visibili nei negozi fisici, vantaggio reso fattibile dal contenimento dei costi di gestione, a fronte di articoli delle più conosciute marche settoriali.

Tipi di parassiti e farmaci più indicati

Oltre a doveri come la regolare apposizione del microchip, accompagnata dalla sempre raccomandata operazione di sterilizzazione, i proprietari di cani hanno il compito di proteggere l’animale da eventuali patologie che possono presentarsi nel tempo, in modo imprevisto e occasionale oppure con alte probabilità.

Nel secondo caso rientrano gli attacchi parassitari. Questi ultimi hanno come mal volute protagoniste pulci, zecche, zanzare, nemiche sempre pronte a infastidire il cane in particolare nei mesi estivi, ma anche tutto l’anno. I parassiti possono infilarsi nel pelo e pungere, essere assunti in via incidentale o essere inoltrati da insetti volanti (filariosi), e le conseguenze dimostrarsi lievi o assai pericolose.

La scelta del giusto farmaco dipende da alcuni fattori. Ognuno ha vantaggi e svantaggi, peculiarità e limiti, e ognuno può essere molto ben tollerato dal cane oppure comportare disagi all’animale (prurito, allergie). Inoltre, l’ambiente in cui il cane vive, eventuali intolleranze di cui soffre e la compagnia o meno di altri animali sono ulteriori aspetti da monitorare.

La decisione verte dunque su consigli pratici di esperti in materia (veterinari) e sull’attenta lettura delle informazioni dettagliate di ogni prodotto (il peso a cui è rivolto, l’età, le modalità di somministrazione e altre specifiche dei foglietti illustrativi).

Sebbene i costi non siano lievi, i prodotti antiparassitari sono necessari per mantenere la salute dei nostri cani e proteggerli o liberarli da infestazioni che possono causare danni anche molto seri.