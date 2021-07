Pubblicità in concessione a Google

Di giorno un grande contenitore per le famiglie dove poter gustare un ottimo gelato fatto con ingredienti genuini e materie prime a km zero. Di sera, a partire dal tramonto, Gelida Voglia diventa anche un lounge bar ed è pronta a ospitare apericena sfiziosi all’aria aperta nel centralissimo Viale Matteotti.

Drink e spritz al tramonto

Drink e spritz, stuzzichini di produzione interna, dolci tipo waffle, la cialda croccante fuori e morbida dentro, cotto su doppie piastre roventi che gli conferiscono il caratteristico aspetto a grata. E poi crêpes e pancakes, frittelle simili alle crêpe, ma spesse circa 3–5 mm.

Apericena a Grottaglie

L’apericena è divenuto negli ultimi anni uno dei riti irrinunciabili dagli italiani quasi quanto l’aperitivo. Un momento che in molti si ricavano per staccare dallo stress della giornata, rilassarsi per socializzare, finalmente di persona, faccia a faccia.

La novità: lo Spritz Lemon, con limoncello della Costiera, e Green Spritz, con 15 erbe naturali

Due novità firmate da Enzo Iannacone, patron di Gelida Voglia e maestro gelatiere. Arrivano a Grottaglie: lo Spritz Lemon, una rivisitazione del classico long drink aperitivo alcolico veneto, fatto con limoncello della costiera amalfitana, granita e prosecco rosè e poi il Green Spritz con liquore che contiene 15 erbe naturali tra cui camomilla, cannella, arancio amaro, assenzio romano, genziana, tiglio, zenzero.

Gelati a km zero

Durante la serata è sempre possibile gustarsi uno dei tanti gelati preparati con Latte fresco Alta Qualità, Nocciole Piemonte IGP, Pistacchio verde di Bronte, Mandorle Siciliane e Limoni coltivati qui a Grottaglie.

Un gelato semplice e genuino che viene prodotto utilizzando esclusivamente ingredienti selezionati e certificati. Privo di coloranti, idrogenati, addensanti artificiali e olio di palma.

Dedicati un momento di relax e gustati il tuo apericena al tramonto nel salotto di Grottaglie, su viale Matteotti, angolo via Parini.