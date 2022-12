Pubblicità in concessione a Google

Ecco qui di seguito il calendario delle aperture degli hub vaccinali Covid per la prima settimana dell’anno. Saranno tutti chiusi venerdì 6 gennaio e, come di consueto, sabato e domenica.

In particolare, si segnala il cambio di sede per l’hub vaccinale di Taranto, che dal PalaRicciardi si sposta all’ambulatorio di Guardia Medica in viale Magna Grecia 418, e per l’hub vaccinale di Manduria, che dal liceo De Sanctis si sposta presso l’ambulatorio vaccinale in via San Gregorio Magno.

Dunque, a Taranto, l’hub in Viale Magna Grecia n. 418 sarà operativo lunedì 2 e mercoledì 4 gennaio dalle ore 9 alle ore 12, martedì 3 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Nella provincia, l’hub vaccinale di Grottaglie in via I maggio operativo martedì 3 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, martedì 3 gennaio dalle 9 alle 12; a Manduria, l’hub spostato in via San Gregorio Magno, giovedì 5 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16:30; il centro vaccinale di Martina Franca, presso il centro multiservizi in piazza D’Angiò, lunedì 2 gennaio dalle 9 alle 12.

L’hub di Massafra questa settimana sarà chiuso.

L’accesso è libero (non serve prenotazione) ed è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale, insieme a quella anti-Covid.