Apuli Film Commission informa di un CASTING su appuntamento per serie tv della FABULA PICTURES, ambientata nel 1800 che si gira da fine Febbraio fino a fine Aprile 2022 nella zona di LECCE – MELPIGNANO – BRINDISI – NARDO’ – ALTAMURA con il supporto di Apulia Film Commission.

Da fine Aprile le riprese proseguiranno nel Lazio.

Questo l’annuncio

Lavoro retribuito paga base 86,00 euro lorde , la disponibilità richiesta è per circa 10 ore di lavorare con possibilità di lavorare in notturna e in alcuni casi probabilità di lavorare in trasferta. IMPORTANTE avere una disponibilità molto ampia di giorni, spostamenti e possibilità di organizzarsi facilmente!!!

CERCHIAMO figurazioni e figurazioni speciali residenti in PUGLIA:

UOMINI DAI 18 AI 78 ANNI:

-DISPOSTI AD ALLUNGARE BARBA E CAPELLI

-TAGLI NON MODERNI, NON DOPPIO TAGLIO, NON CAPELLI RASATI AI LATI, NON CAPELLI COLORATI!!

-DEVONO AVERE: BASETTE LUNGHE, BASETTE FOLTE, BAFFI, BARBA

-NO ABBRONZATURA

-NO TATUAGGI VISIBILI (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc.)

-DISPOSTI EVENTUALMENTE A MODIFICARE CAPELLI E BARBE SE NON IN LINEA CON LA NOSTRA RICHIESTA.

-UOMINI CHE vanno a CAVALLO in possesso di patente o brevetto

-UOMINI ATLETICI, AGONISTI

-MUSICISTI (strumenti d’epoca come OCARINA, TAMBURI, LIUTO, FISARMONICA ECC..)

DONNE DAI 18 ANNI AI 78 ANNI:

-CAPELLI LUNGHI DA ALTEZZA SPALLE IN POI

-CAPELLI DI COLORE NATURALE (NO TINTE, NO MECHES)

-NO GEL ALLE UNGHIE, NO SMALTO SEMIPERMANENTE, NO SMALTO!!!

-NO ABBRONZATURA

-NO TATUAGGI VISIBILI (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc)

-NO SOPRACCIGLIA DISEGNATE o TATUATE

*SPECIFICARE SE SI HANNO APPOGGI A ROMA

SONO ESCLUSI I DIPENDENTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I CASTING SI TERRANNO A NARDO’ presso L’EX PALAZZO PRETURA in Piazza Salandra

3 e 4 Febbraio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

5 Febbraio dalle 10 alle 13:00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Prenotazione biglietti sul sito https://www.eventbrite.it a questo Link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-casting-call-puglia-nardo-dal-3-al-5-febbraio-258002932717 o cercando evento sul sito evenbrite.it : “CASTING CALL PUGLIA DAL 3 AL 5 FEBBRAIO”

CI SARA’ UNA SELEZIONE ALL’INGRESSO, LA GENTE CHE NON SARA’ IN LINEA CON LA RICHIESTA NON FARA’ IL CASTING!!

OBBLIGATORIO : VENIRE MUNITI DI FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO, CODICE FISCALE E IBAN PERSONALE CON SU SCRITTO MAIL, NUMERO DI CELLULARE, RESIDENZA, CAP DI RESIDENZA E SUPER GREEN PASS (VACCINO).

OBBLIGATORIO: INDOSSARE MASCHERINA FFP2, MANTENERE IL DISTANZIAMENTO DI 1 METRO!!

Una volta scelti, non si dovrà assolutamente alterare il proprio look (NON SI DOVRA’ tingersi i capelli, tagliare capelli… barba… baffi… farsi tatuaggi e/o piercing fino a fine riprese

N.B. Chi ha già partecipato ai casting di Gravina, Irsina e Melpignano non deve presentarsi al casting!

BISOGNERA’ ESSERE DISPONIBILI PER TAMPONE E PROVA COSTUME PRIMA DI LAVORARE!!!!

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI SOLO CANDIDATURE IN LINEA CON LE RICHIESTE!!!

EXTRAS CASTING CINZIA CIACCIA: epocacastingfabula@gmail.com”