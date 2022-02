Pubblicità in concessione a Google

Per la realizzazione del cortometraggio “L’Estate di Virna” di Alessandro Zizzo, prodotto da Santa Ponsa Film con il sostegno di Apulia Film Commission da girarsi a Lecce e dintorni – periodo di riprese seconda metà di febbraio 2022 – si cercano i seguenti ruoli:

BEA: 40 anni, amica della protagonista. Una donna pratica, dispensatrice di consigli senza per questo essere maestrina, donna precisa ma alla mano.

EMILIO: 40/45 anni, ex fidanzato di Virna, un uomo che per lei ha mandato a monte il suo matrimonio. Fisico in carne, lineamenti dolci e puliti.

LUCA: 30 anni, ex fidanzato di Virna, carino, sensibile, accogliente, disponibile, un uomo buono…ma per lei è solo un diversivo, un cosiddetto “uomo ponte”.

GIANCARLO: 35/40 anni, ex fidanzato di Virna, uomo molto bello, molto simpatico, molto attraente, ma del quale Virna non è più innamorata.

LIVIA: 25/30 anni, ex fidanzata. Fisico androgino. Appartiene al periodo in cui Virna ha provato a frequentare donne per trovare il suo “centro”.

Per presentare la candidatura inviare una mail a santaponsafilm@gmail.com, scrivendo nell’oggetto il nome del ”RUOLO o RUOLI” per il quale ci si candida e allegare:

– copia cedolino di iscrizione o copia della e-mail di avvenuta iscrizione alla Production Guide di Apulia Film Commission (https://pg.apuliafilmcommission.it/)

– n. 2 fotografie (figura intera e primo piano)

-Link a show reel (se disponibile)

-Curriculum Vitae

-indicare nome, cognome, età, indirizzo di residenza, e – mail e numero di telefono.

Il casting è rivolto ai soli residenti in Puglia e iscritti alla Production Guida di Apulia Film Commission

I ruoli sono retribuiti.