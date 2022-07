Pubblicità in concessione a Google

“Cosa spinge gli agricoltori locali a preferirci come Gelateria di riferimento per conferire i propri prodotti naturali? Beh… in noi hanno trovato quella passione, quella innovazione, quella volontà e soprattutto quella QUALITÀ che anch’essi mettono, ogni giorno, nel loro lavoro. Oggi nel nostro Laboratorio del Gusto abbiamo prodotto il Gelato al gusto di “Anguria Ninja“ una novità a km zero realizzata con i frutti Biologici di un azienda agricola del territorio.”

E’ quanto commenta Enzo Iannacone, maestro gelaterie, presentando una delle novità della sua Agri Gelateria, il gelato agricolo a km zero a Grottaglie.

“Questa mattina – scrive Iannacone – siamo stati ospiti di questa impresa che opera sul territorio. Abbiamo trascorso un giorno intero tra le coltivazioni per conoscere tutti i prodotti Bio e saperne di più su come vengono realizzati.”

“Questi agricoltori hanno siglato con noi un accordo di filiera, un protocollo che ci permette di poter offrire un vero gelato agricolo fatto con prodotti sani e genuini.

Ci piace raccontarvi quello che facciamo e come lo facciamo, e da oggi vi porteremo direttamente dai nostri agricoltori per mostrarvi come nasce la nostra Agri Gelateria.”

Ecco alcune foto dei momenti più emozionanti di questa mattina, quando hanno raccolto la frutta nei campi e poi, trasportata a km zero nel laboratorio, è stato realizzato il gelato all’Anguria Ninja: