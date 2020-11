“Fuori cappotti e maglioni pesanti, da venerdì 20 è in arrivo sull’Italia un’irruzione dai connotati prettamente invernali in grado di scatenare una fase di maltempo con tanta pioggia, neve e bufere di vento su buona parte dell’Italia. Ma non finirà qui: entro il weekend arriveranno anche le prime gelate in pianura, dopo tanto tempo, con i termometri che scenderanno dunque al di sotto dello zero.”

E’ quanto prevede ilmeteo.it.

“Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa depressione provocherà forti temporali e piogge persistenti su tante regioni, soprattutto al Centro-Sud. Massima attenzione, in particolare, tra Campania, Puglia e Basilicata dove non escludiamo il rischio di fenomeni alluvionali e allagamenti.”

Intanto la Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta: