Le immagini che le tivù e i social ci hanno mostrato quest’oggi provenienti dalle alluvioni in Germania ci hanno lasciati basiti. Centinaia di morti e feriti. Più che un evento climatico sembra un bollettino di guerra.

In Italia pochi giorni fa una forte perturbazione interessò il Nord Italia con grandinate davvero importanti e devastanti.

Nelle prossime ore numerosi temporali provocheranno forti grandinate anche di grosse dimensioni che colpiranno molte zone del nostro Paese.

“Ci penserà un vortice ciclonico ad agitare non poco l’atmosfera. Il suo centro motore è attualmente collocato tra il Nord Italia e la Germania mentre più a sud troviamo ancora l’alta pressione africana che al momento riesce ancora a mantenere condizioni di tempo abbastanza stabile. Nelle prossime ore l’area ciclonica inizierà a muovere il suo baricentro verso il Centro coinvolgendolo con forti rovesci, temporali e grandinate. Desta preoccupazione il fatto che l’energia in gioco è ancora piuttosto elevata e i temporali potranno localmente assumere carattere di forte intensità e dunque accompagnati dal tanto temuto fenomeno della grandine a tratti pure di grosse dimensioni.”

E’ quanto prevede IlMeteo.it.

Si ipotizzano celle temporalesche nel centro e occhi puntati anche al sud.

“In serata la situazione meteorologica andrà poi ulteriormente migliorando al Nord, mentre rimarrà ancora assai instabile al Centro con i primi piovaschi in viaggio verso le regioni del Mezzogiorno dove tra la tarda serata e la notte ci attendiamo alcuni temporali sul nord della Puglia e sui comparti tirrenici della Campania, della Calabria fino alla parte più settentrionale della Sicilia.”

Situazione a Grottaglie

Nella città delle ceramiche, famosa anche per le uva da tavola, occhi puntati al cielo per paure e timori da forti grandinate. In queste ore gli agricoltori hanno chiuso teli e coperture, aperte per limitare la canicola dei giorni scorsi.

Situazione a Taranto

