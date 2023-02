Pronti al Crollo Termico: Arriva la Neve su Taranto, Grottaglie e Martina. Si Scende fino a -3

Pubblicità in concessione a Google

Prosegue la fase di bel tempo soleggiato a Taranto e Provincia. Le temperature restano fredde e tipiche invernali, in lieve rialzo in questi giorni e fino al week end ma arriva la Neve su Taranto.

Ma sarà una tregua breve, destinata a durare poco, da domenica questa fase di alta pressione lascerà le nostre zone, per lasciare spazio a vento e correnti che dapprima porteranno nuvolosità anche intensa e che preannunciano l’arrivo di un’ondata gelida.

Arriva infatti il vero freddo, in particolare a partire da domenica, per Taranto e Grottaglie le temperature minime toccheranno gli 0° C e soprattutto le massime non supereranno i 7° C; a Martina Franca, dove notoriamente fa sempre più freddo, si scenderà anche sotto gli 0° C fino a toccare i -2°/ -3° C nelle ore più fredde.

La vera atesa sarà però per qualche fiocco di neve. Nella giornata di giovedì infatti non si esclude qualche nevicata a Taranto e Grottaglie, mentre nella stessa giornata e in quella di venerdì, a Martina Franca si prevedono 2 cm di neve.

Soffieranno venti freddi e dominerà il gelo per tutta la prossima settimana e probabilmente anche oltre.