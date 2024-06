Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa venerdì 14 giugno il servizio di raccolta differenziata inizierà alle ore 5, partendo dalle vie interessate dalla delegazione.

Si invitano i cittadini e le attività commerciali delle seguenti vie a esporre il mastello già da questa sera e a ritirarlo entro le 7 di domani nelle vie:

– Via Garcia Lorca

– Via Campitelli

– Via Diaz

– Via delle Torri

– Via Crispi

– Via Caravaggio

– Via Leonardo Da Vinci

– Via Oberdan

– Via XXIV Maggio

– Via Martiri d’Ungheria

– Via Ennio

I cittadini che non potranno ritirare il mastello entro le ore 7 vedranno il mastello ritirato dagli operatori della Teorema, con restituzione nei giorni successivi.