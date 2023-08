Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha reso nota la graduatoria dei bambini ammessi all’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2023-24.

L’ente informa che la graduatoria provvisoria verrà pubblicata per dieci giorni consecutivi e gli interessati possono presentare osservazioni e/o rilievi entro, e non oltre, il periodo di pubblicazione della suddetta graduatoria.

Si tratta di 123 istanze, suddivisa nelle seguenti fasce: una per i “piccoli” dai 3 fino ai 12 mesi; una per i “medi” dai 12 ai 24 mesi; una per i “grandi” con oltre 24 mesi.

Qui è possibile consultare la graduatoria.