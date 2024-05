Pubblicità in concessione a Google

L’ASL comunica che Venerdì 10 maggio, in occasione dei festeggiamenti per San Cataldo, Santo Patrono di Taranto, gli uffici, gli sportelli CUP e gli ambulatori posti nella città di Taranto saranno chiusi al pubblico. Il numero verde CUP, invece, sarà operativo come di consueto dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Pubblicità in concessione a Google