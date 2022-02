Pubblicità in concessione a Google

L’immagine testimonia le lunghe file nei pressi di una stazione di rifornimento a Grottaglie. In tanti si stanno recando presso le colonnine per effettuare rifornimento di benzina o gasolio già da ieri. Lo scenario si sta verificando non solo a Grottaglie ma anche in altre realtà della Puglia.

Pubblicità in concessione a Google