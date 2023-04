Pubblicità in concessione a Google

Il 2023 ha portato con sé un’inaspettata e sgradita sorpresa per gli automobilisti: un aumento del 16,3% sui costi delle assicurazioni auto. In questo contesto piuttosto sfavorevole, trovare delle soluzioni per risparmiare sulla polizza diventa una priorità assoluta. Fortunatamente, esistono alcuni accorgimenti e strategie per ridurre l’impatto di questo incremento sulle proprie finanze.

Confrontare le polizze assicurative per risparmiare

Intanto, si consiglia di richiedere un preventivo per l’assicurazione auto su ComparaSemplice.it, in modo da trovare un’opzione adeguata alle proprie esigenze. La comparazione online è una delle tecniche in assoluto più efficaci, in quanto consente di reperire velocemente e senza difficoltà una polizza assicurativa più in linea con le necessità del momento. Questa regola, in realtà, può essere applicata anche alle altre assicurazioni, dall’RC moto fino ad arrivare alle polizze per la casa.

Sfruttare le ultime novità tecnologiche del settore

Negli ultimi anni, le compagnie assicurative si sono dimostrate sempre più interessate a premiare gli automobilisti più attenti e responsabili. Per farlo, hanno introdotto dispositivi e servizi hi-tech in grado di monitorare il comportamento alla guida, fornendo dati oggettivi e incontrovertibili sullo stile al volante. Basti ad esempio citare l’opzione della scatola nera, insieme ai sistemi telematici in grado di raccogliere i dati con una precisione impossibile fino a pochi anni fa. L’insieme di queste informazioni consente alle compagnie di determinare il profilo di rischio di un automobilista e, di conseguenza, anche il premio assicurativo corretto.

Scegliere una polizza assicurativa su misura

Un errore piuttosto comune, quando si stipula un’assicurazione auto, è quello di sottoscrivere una polizza assicurativa troppo ricca di opzioni accessorie. Per risparmiare, dunque, si suggerisce di valutare con attenzione quali sono le garanzie offerte dalla polizza, eliminando quelle accessorie che risulterebbero superflue nel nostro caso. In sintesi, mantenendo solo quelle necessarie, si può abbassare il costo annuo dell’assicurazione e ottenere in cambio una buona fonte di risparmio. Ad esempio, se si possiede un’auto di scarso valore o molto vecchia, potrebbe essere conveniente rinunciare a coperture più complete e costose, come la Kasko.

Approfittare di sconti e promozioni speciali

Come avviene spesso in molti settori, conviene tenere gli occhi aperti, in attesa degli sconti e delle promozioni speciali. Molte compagnie assicurative offrono delle tariffe agevolate per i nuovi clienti, o per determinate fasce di automobilisti. Inoltre, è possibile ottenere sconti extra se si è in possesso di particolari requisiti, come l’assenza di sinistri negli ultimi anni o la fedeltà alla stessa compagnia assicurativa.

I dati sull’aumento del costo delle polizze RC auto

L’Osservatorio Auto ha rilevato un aumento del costo delle assicurazioni auto a gennaio 2023 pari al +16,3%. L’incremento dei prezzi è stato importante anche se si confrontano i numeri di gennaio con quelli di dicembre 2022: in quel caso, si arriva ad una crescita del 3% circa. Inoltre, è bene dare uno sguardo anche alla classifica delle regioni ad oggi più costose: il primo posto spetta di diritto alla Lombardia, con un aumento del 19%, mentre il podio viene chiuso dalla Puglia e dall’Umbria.