Assunzione di Personale, Grottaglie: concorso per graduatoria idonei. Domande entro il 27 aprile

Nella Gazzetta Ufficiale n. del 12 aprile 2022 è stato pubblicato un concorso, finalizzato alla creazione di una graduatoria di idonei dalla quale gli enti locali aderenti – tra i quali anche il Comune di Grottaglie – potranno attingere per l’assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato.

Questa adesione all’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL) ci permetterà di accelerare le procedure concorsuali e successivamente attivare le nuove assunzioni.

Suddivisione dei posti prevista

I profili a cui si fa riferimento sono per la categoria D, posizione economica D1:

Istruttore Direttivo Amministrativo;

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile;

Istruttore Direttivo Contabile;

Istruttore Direttivo Tecnico;

Istruttore Direttivo di Vigilanza;

Istruttore Direttivo Informatico;

Istruttore Direttivo-Assistente Sociali;

Istruttore Direttivo-Agronomo;

Esperto rendicontazione; Per il profilo C , posizione economica C1, invece ci sono i seguenti profili:

Istruttore Amministrativo;

Istruttore Amministrativo-Contabile;

Istruttore di Vigilanza;

Istruttore Tecnico-Geometra;

Istruttore Informatico;

Educatore Asilo Nido.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter prendere parte al concorso bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti, tra i quali la cittadinanza italiana, la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, essere idonei all’impiego, non avere avuto condanne penali, non essere stati destituiti da un impiego svolto presso la pubblica amministrazione e per i concorrenti di genere maschile essere in una posizione regolare con il servizio di leva.



Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti, per il profilo D basterà la laurea triennale, relativa all’ambito scelto. Nel profilo C servirà il solo diploma di scuola superiore, salvo alcuni casi in cui è richiesto anche uno specifico diploma informatico o tecnico.



La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sito di www.asmelab.it



Presupposti per poter perfezionare tutto è avere sia lo SPID che una PEC. È possibile inoltrare la domanda per più profili, il termine ultimo è il 27 aprile 2022. Si dovrà pagare una tassa di iscrizione pari a 10,33 euro.



Prevista una sola prova scritta



Per l’espletamento della procedura concorsuale è prevista una sola prova scritta, che si svolgerà da remoto e consisterà in 60 domande a risposta multipla da completare nel tempo complessivo di 60 minuti. I 60 quesiti verteranno su: quiz situazionali, materie comune ai profili e materie specifiche per ogni singolo profilo. La prova sarà superata con il punteggio minimo di 7/10. Infine, l’elenco degli idonei sarà pubblicato nel sito ufficiale di Asmel