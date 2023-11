Pubblicità in concessione a Google

Sono partiti gli interpelli per le assunzioni tra gli idonei iscritti negli elenchi delle selezioni uniche espletate da ASMEL. In particolare, sono stati pubblicati gli interpelli da parte dell’ufficio personale del Comune di Grottaglie per 6 istruttori amministrativi, 2 assistenti sociali e 1 istruttore tecnico direttivo.

Gli interessati, iscritti nei rispettivi elenchi idonei, sono invitati a prendere visione degli avvisi di interpello. Le prove saranno espletate in modalità scritta il 4 dicembre 2023.

Entro la prossima settimana saranno pubblicati ulteriori interpelli relativi all’assunzione di 1 istruttore amministrativo contabile, 1 informatico e 1 agente di polizia municipale. Inoltre, sarà avviata la procedura di mobilità per 2 collaboratori amministrativi categoria B3 e 1 direttivo di vigilanza.