Una nuova truffa purtroppo si sta diffondendo nell’ultimo periodo e negli ultimi giorni anche a Grottaglie: la truffa del nipote.

Si tratta di una evoluzione della classica truffa della richiesta di soldi ad una persona anziana: questa volta il truffatore, spacciandosi per il nipote o addirittura il figlio e contando sull’incapacità di riconoscere in modo sicuro la voce al telefono, fa cadere la sua vittima in un losco raggiro.

Diversi casi denunciati anche a Grottaglie

Un tentativo di truffa fortunatamente andato male ci è stato segnalato in queste ore da una famiglia di Grottaglie che, turbata dalla vicenda, ci ha invitato a renderla pubblica per poter informare la comunità su quanto sta avvenendo.

Come funziona la truffa del nipote

“La mia anziana mamma è stata contattata al telefono da una persona sostenendo di esser suo nipote.

Nella telefonata informava con toni gentili cordiali e soprattutto di confidenza, quindi come potrebbe fare effettivamente un nipote, che di lì a poco sarebbe passato un corriere per lasciare un suo pacco e chiedeva cortesemente alla nonnina di poter pagare la differenza, soldi che poi il nipote avrebbe restituito alla nonna”.

Così ci racconta questa segnalazione.

Tanti casi segnalati per la truffa del nipote

“Fortunatamente la mia mamma ad un certo punto ha capito che qualcosa non quadrava e quindi ha rifiutato di procedere, di lì a poco mi ha contattata e increduli ci siamo accorti che si trattava di una truffa.

Assodato ciò ci siamo quindi recati presso gli organi competenti per sporgere denuncia e li un’altra sorpresa: non eravamo i primi a fare questa segnalazione”.

Purtroppo questi truffatori giocano sulla sensibilità che possono avere soprattutto le persone anziane.

Diffondiamo questi episodi per informare

“Sarebbe auspicabile che Gir potesse diffondere questo episodio e quello che sta avvenendo così da mettere in guardia tutte le persone anziane, e soprattutto i figli e i nipoti delle persone anziane, che possano avvisare i loro affetti di stare attenti e restare con la guardia alta”.

Come sempre raccogliamo questa richiesta di supporto e divulghiamo quanto sta avvenendo nella speranza che più persone sappiano e conoscano questi episodi affinché nessuno resti vittima di questi truffatori.