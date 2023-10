Pubblicità in concessione a Google

Un sequestro di 19mila euro tiene alta l’attenzione sulle banconote false in circolazione in provincia di Taranto. Secondo quanto riportano i media locali sono 459 le banconote false sequestrate nel corso dei servizi mirati condotti in città e in provincia per contrastare il fenomeno.

In merito alle banconote false sequestrate quelle più diffuse sono con il taglio da 50 euro, con 248 banconote per un valore di 12.400 euro, poi quello quello da 20 euro, con 157 esemplari per un valore pari a 3.140 euro, e quindi da 100 euro, con 34 banconote per un totale di 3.400 euro.