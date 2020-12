“Auguri a tutti i Grottagliesi, a farli per Gir a tutti i lettori è il leone Michele Santoro”

Decano della politica grottagliese, attualmente consigliere comunale, ritorna in video dopo aver superato i problemi di salute. Michele Santoro accetta l’invito di Gir di essere il portavoce di un messaggio di auguri da parte di tutta la redazione alla città di Grottaglie e a tutti i followers: “Abbiamo voluto scegliere Michele Santoro perché vogliamo dare un messaggio di speranza ai tanti nostri followers. Oggi Michele è a casa, ma nelle settimane precedenti, nei mesi trascorsi, è stato anche lui, come tanti, in ospedale e ha sofferto tanto, come tanti ancor oggi soffrono. Ecco… oggi la nostra comunità ha bisogno di speranza è chi meglio di lui può trasmettere questo messaggio.” Così Carlo Caprino motiva questa scelta.

Cari lettori di Gir a voi tutti vadano i nostri migliori auguri per un Buon Natale e un Felice anno nuovo. Grazie per la vostra fiducia e per esser stati con noi.

Un grande abbraccio virtuale a tutti.