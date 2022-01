Pubblicità in concessione a Google

“Sono 667 i contagiati a Francavilla Fontana, mentre altri 310 nostri concittadini sono in isolamento (report del 2 gennaio). Le persone che in questo momento risultano positive nella nostra Città sono 315 uomini e 352 donne, età media 34 anni.”

E’ quanto informa il primo cittadino con un post sui social.

Aggiunge Denuzzo.

Guardate, ve lo chiedo come un papà al servizio delle istituzioni: vaccinatevi. Riflettete in proposito, consultate medici e specialisti. Fatelo per risparmiare un collasso alle strutture sanitarie, per evitare che si debbano fermare gli uffici e le scuole, esponendo i bambini e i ragazzi alle gravi conseguenze che l’interruzione delle lezioni comporta. Per scongiurare il rischio di dover affrontare un altro blocco delle attività economiche e altre restrizioni.